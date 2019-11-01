Türk ve rus askeri unsurlarının, dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi...
6 saat önce
Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:06 Kaynak: DHA
Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı
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