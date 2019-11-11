Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye...
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Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.
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