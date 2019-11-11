Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye...
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye...

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye...

7 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye..., System.String[]

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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