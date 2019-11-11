Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi başladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi başladı

7 saat önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."

(İHA)

Fırat, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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