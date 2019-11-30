Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12....
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12.... - Son Dakika

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12....

6 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12...., System.String[]

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Derik, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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