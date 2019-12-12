Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara... - Son Dakika

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Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara...
6 saat önce
Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara devriyesi tamamlandı.
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