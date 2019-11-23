Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı...
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı... - Son Dakika

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı...

6 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı..., System.String[]

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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