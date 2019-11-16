Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Genel Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı - Son Dakika

Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı

6 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesini, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı,Türk ve Rus askeri unsurlarının yedinci ortak kara devriyesini, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik sektöründe icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi."

Türk ve Rus askeri unsurlarının yürüttüğü yedinci kara devriyesi tamamlandı

Fırat, Derik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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