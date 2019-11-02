Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askerleri devriye için sınırda
Son Dakika Genel Türk ve Rus askerleri devriye için sınırda

Türk ve Rus askerleri devriye için sınırda

6 saat önce

Türk ve Rus askerleri devriye için sınırdaMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinin karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi için hazırlıklara başlandı.

Türk ve Rus askerleri devriye için sınırda

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinin karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi için hazırlıklara başlandı.

Soçi mütabakatında terör örgütü YPG/PKK mensuplarının sınırın 30 kilometre ötesine geçmesi sonrası Türk-Rus ortak devriyesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi için hazırlıklarda sona gelindi. Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Derbesiye bölgesinde belirlenen güvenli bölgede Türk ve Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar, kara devriye görevini yerine getirmeye hazırlanıyor.

Türk ve Rus askerleri devriye için sınırda

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'nı şeytan kostümüyle kutladı
Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 09:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askerleri devriye için sınırda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]