Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı - Son Dakika

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı

6 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı, System.String[]

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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