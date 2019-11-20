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Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı
6 saat önce
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
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