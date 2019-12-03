Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti. - Son Dakika

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

6 saat önce

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti., System.String[]

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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