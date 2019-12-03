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Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.
6 saat önce
Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.
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