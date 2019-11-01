Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı (1)
Son Dakika Güncel Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı (1)

Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı (1)

7 saat önce

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı (1)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:29 Kaynak: AA
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