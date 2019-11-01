Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı (1)
7 saat önce
Türkiye-Rusya ortak devriyesi öncesi hazırlıklar Askeri araçların hareket etmesi MARDİN - Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:51 Kaynak: AA
Türkiye-Rusya ortak devriyesi öncesi hazırlıklar
Askeri araçların hareket etmesi MARDİN - Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
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