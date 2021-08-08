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Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme - Son Dakika

Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme

08.08.2021 09:38
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme, System.String[]

TÜRK ve Rus askeri yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Barış Pınarı Harekatı ile Haseke bölgesinde yaşanan su ve elektrik kesintilerinin çözüme kavuşması için Resulayn'da bir araya geldi.

TÜRK ve Rus askeri yetkilileri, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, Barış Pınarı Harekatı ile Haseke bölgesinde yaşanan su ve elektrik kesintilerinin çözüme kavuşması için Resulayn'da bir araya geldi. Allouk su ile Makbura elektrik dağıtım istasyonlarında ortak inceleme yapan Türk ve Rus yetkililer, sorunun çözüme kavuşması için el sıkıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Resulayn ile Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad kentlerinde terör örgütü işgali sonlandırıldı. Harekatın ardından teröristlerden arındırılan Resulayn'da rejim ve PKK/ YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke bölgesine içme suyu aktarımı yapılan ancak teröristlerce tahrip edilen 'Allouk Su İstasyonu'nun onarımı yapıldı. Türkiye'nin onarımını yapmasının ardından saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı yerel polislerle birlikte güvenliğini sağladığı merkezin çalışarak, Haseke bölgesine su aktarımının yapılması için çaba sarf edildi. Ancak merkezde bulunan ve Haseke bölgesine su transferini sağlayan pompaların ihtiyaç duyduğu elektriğin, Derbesiye bölgesinden yeterli derecede gönderilmemesi nedeniyle motorlar çalışmayınca su kesintileri yaşandı. Elektrik gönderilmediği için yaşanan zorunlu su kesintisi ise terör örgütü tarafından kesintiyi Türkiye'nin bilinçli olarak yaptığı şeklinde kara propagandaya dönüştürüldü.

ELEKTRİK KESİLİNCE SU TRANSFERİ YAPILAMIYORMerkezin çalışması için gerekli olan elektriğin gelmemesi Allouk su istasyonundan Haseke'ye su aktarımını durduruyor. Türkiye'nin bu durumu defalarca anlatmasına rağmen bölgeye yeterli derecede elektrik verilmeyerek, sorunun terör örgütü tarafından propaganda aracı olarak kullanılmasına zemin oluşturuluyor. Tel Tamir ve Haseke bölgesinin ihtiyacını karşılayan Allouk su istasyonunda 34 kuyudan çıkarılan içme suyu, merkezdeki 12 pompa aracılığıyla aktarılıyor. Su kuyuları ve tesisin çalışması için gerekli olan 8,5 MV elektrik sağlanmadığı zaman az sayıda motor çalışınca içme suyu aktarımında kesintiler kaçınılmaz hale geliyor.TÜRK VE RUS ASKERİ HEYETLERİ BÖLGEDEBarış Pınarı Harekatı ile Haseke bölgesinde yaşanan elektrik ve su sorunun çözümlenmesi için Türkiye ve Rusya Federasyonu askeri yetkilileri ortak inceleme yaptı. Rejim kontrolündeki Haseke bölgesinden gelen Tuğgeneral Andrey Muraşkin başkanlığındaki Rus askeri heyeti, Tuğgeneral Mustafa Enis Koç başkanlığındaki Türk askerleri ile Resulayn bölgesindeki Allouk su ile Mabruka elektrik dağıtım istasyonlarında incelemelerde bulundu.RUS HEYET, ELEKTRİĞİN YETERSİZLİĞİNİ GÖRDÜİki merkezde Türk askerleri ile birlikte incelemelerde bulunan Rusya Federasyonu heyeti, rejim bölgesinden gelen elektriğin yetersizliğini gördü. İki bölgeye de gelen elektriğin ihtiyaç duyulan oranın yüzde 20'si kadar olduğunu gören Rus askeri heyeti, sorunun çözümü için rejim bölgesiyle görüşeceklerini iletti. Türk askeri heyeti ise Barış Pınarı Harekat bölgesine saat 16.00 ile 07.00 saatleri arasında elektrik verildiğini ve bunun günlük yaşamda aksamalara yol açtığını belirterek, saatlerin değiştirilip 07.00 ile 22.00 arasında 15 saat enerji verilebilir şekilde güncellenmesi talebini iletti. Türkiye'nin taleplerinin yerinde olduğunu belirten Rus askeri heyeti, bu konuda Haseke bölgesindeki rejim yönetimiyle görüşmeler yapılacaklarını vurguladı. Sorunun giderilmesi için el sıkışan taraflar, atılan ilk adımdan memnun olduklarını söyledi.

İki ülke askerleri bundan sonraki süreçte de sorunun çözümüne yönelik gelişmeleri bir araya gelerek değerlendirmeye devam edecekleri mesajını verdi.


- Suriye
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme
Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk ve Rus askerlerinden Resulayn'da ortak inceleme - Son Dakika


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