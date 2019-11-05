Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesi başladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin ikinci ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin ikinci ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA'ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi. - ANKARA
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