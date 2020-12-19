Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı - Son Dakika

Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı

19.12.2020 12:17

- Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı Türk-Rus Trap-Skeet Milli Takımları'nın Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirdiği 2021 Tokyo Olimpiyatı ile kupa, yarışma ve şampiyonalara hazırlık kampı devam ediyor.

- Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı

MERSİN - Türk-Rus Trap-Skeet Milli Takımları'nın Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirdiği 2021 Tokyo Olimpiyatı ile kupa, yarışma ve şampiyonalara hazırlık kampı devam ediyor. 21 Aralıkta tamamlanacak kamptan verim alan her iki milli takımda ocak ayında birlikte aynı poligonda ikinci bir kamp planlaması da yapıyor. Kampa Türk Milli Takımı'ndan 9 sporcu katılırken, Rusya Federasyonu Milli Takımı'ndan ise 29 sporcu katıldı. Antrenmanlarda yarışmaları aratmayan mücadele dikkat çekti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Milli Takım Antrenörü Ali Rıza Bilgin birlikte yapılan kampın psikolojik bir avantaj sağladığını, ayrıca antrenmanların daha verimli geçtiğini söyledi. Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Bilgin, "Rus Milli Takımı, olimpik kadro milli takım sporcularımız ile birlikte kamp yapıyor. Bu kampın hedefi Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası'nda sıralama veren müsabakalarda başarılı olmak, Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kota almak. Bu program bu çalışmalar olimpiyatlarda atabilmek, yarışabilmek için yaptığımız bir programdır" dedi.

"Birlikte çalışmanın avantajı var"

"Hem Trap hem Skeet sporcularımızın hedefi burada başarılı olup olimpiyat kotasını alabilmek" diyen Bilgin, "Biliyorsunuz olimpiyatlarda atabilmek için Dünya Atıcılık Federasyonu'nun koyduğu baraj puanları var, bu puanları tamamlarsanız olimpiyatlara katılabiliyorsunuz. Bizim hedefimizde odur. Başka ülkelerdeki insanlarla beraber olmak psikolojik olarak toplumumuzu etkiliyor. Sporcularımızın üzerindeki bu etkilenmeyi birlikte antrenman ile kırıyoruz. Psikolojik olarak rahatlama sağlanıyor. Aynı yerde aynı şekilde çalışmanın verdiği bir avantaj var. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Birlikte çalışmanın çok faydalı olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Yavuz İlnam: "Kotayı garantilemek istiyoruz"

Milli sporcu Yavuz İlnam'da, "Bu sene bizim için iki tane yarışma var. Bir tanesi Hindistan'da yapılacak Dünya Kupası, bize dünya sıralamasındaki yerimizden dolayı olimpiyat kotası verecek. Dünya sıralamasındaki yerimiz şuanda iyi. Oradaki sıralamamızı biraz daha arttırıp kotayı garantilemek istiyoruz. Onun haricinde bir kota şansımız daha Hırvatistan Osiyek'te yapılacak Avrupa Şampiyonası. Ayrıca orası içinde çalışmalara başladık. Orada birer tane kota verilecek" dedi.

"Birlikte antrenman verimliliği arttırıyor"

Çalışmalara bu yıl erken başlandığını da ifade eden İlnam, "Normalde bu dönemde kamp yapmıyoruz ama şuanda erken başladık. Rus Milli Takımı da aynı sebeplerden dolayı buradalar. Onlarla beraber kamp yapıyoruz. Başka ülkelerle birlikte kamp yapmak bizim açımızdan çok iyi oluyor. Çünkü aramızda yarışmalar yapıyoruz, aktiviteler yapıyoruz. Bu da antrenmanın heyecanını ve verimliliğini arttırıyor" şeklinde konuştu.

Elena Siverskaya: "Ocak ayında yine birlikte kamp yapmak istiyoruz"

Rus Milli Takım liderlerinden aynı zamanda takım psikologu Elena Siverskaya'da, "Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bu kamp için teşekkür ediyoruz. Biz 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyoruz. 29 sporcu ile buraya katıldık. Burada farklı antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Türk sporcularla birlikte çalışıyoruz. Türk sporcularla antrenman yapmak güzel. Bir sonraki antrenman kampı için buraya yeniden gelmek istiyoruz. Muhtemelen de ocak ayında yeniden burada kamp yapacağız" dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Trap Skeet As Başkanı Kadir Bilek ise, "Rus Milli Takımı'da burada kamp yapıyor, yaklaşık 35 kişiler. Bizim Trap Skeet Milli Takımımızda burada. Karma müsabaka yapılıyor. Birlikte çalışmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir çalışmamız var. Tabi çok faydalı, rekabete girdiler" diye konuştu.

Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı
Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı

Tokyo, Milli, Türk, Rus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı         
11:20
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı         
11:05
Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı         
10:43
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti         
09:23
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 12:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Rus atıcılar Tokyo için birlikte antrenman yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei