Türk ve Rus Dağcılar, 103 Yıl Sonra Atalarının Savaştığı Kargapazar Dağı'na Tırmandı

Erzurum'da Türk ve Rus dağcılar, 103 yıl önce, 1'inci Dünya Savaşı sırasında atalarının savaştığı Pasinler ilçesi sınırlarındaki Kargapazar Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Erzurum'da Türk ve Rus dağcılar, 103 yıl önce, 1'inci Dünya Savaşı sırasında atalarının savaştığı Pasinler ilçesi sınırlarındaki Kargapazar Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Türk ve Rus dağcılar zirvede birbirlerine imzaladıkları Türk ve Rus bayraklarını günün anısına hediye etti.



Geçen yıl 4'ncüsü düzenlenen Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'nde karar verilen Kargapazarı Anma Tırmanışı, 1'inci Dünya Savaşı'nın 103'ncü yıl dönümünde 2 Rus ve 3 Türk dağcı tarafından gerçekleştirildi. Erzurum'dan karayolu ile 23 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinin Kevenlik köyüne giden dağcılar burada köylüler tarafından karşılandı. Son hazırlıklarını tamamlayan dağcılar Roman Khudyakov, Ivan Barusov, Özgür Taylan Soncan ve Ahmet Sinan Kurtoğlu ATAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Kargapazar Projesi Koordinatörü Milli Dağcı Çetin Bayram liderliğinde tırmanışa geçtiler. Yer yer 1 metre bulan derin karda yaklaşık 6 saat yürüyen dağcılar, 2 bin 740 metredeki ilk çatışmanın çıktığı zirveye ulaştılar. Bayram, tırmanış boyunca Rus dağcılara bilgiler verdi. Türk ve Rus dağcılar zirvede birbirlerine imzaladıkları Türk ve Rus bayraklarını günün anısına hediye ettiler. Zirvede fotoğraf çektiren dağcılar bu anı ölümsüzleştirdi.



'AMAÇ DOSTLUKLARIN BAKİ KALMASINI SAĞLAMAK'



Bu projeye geçen yıl karar verdiklerini söyleyen ve bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çetin Bayram, 2020'de çok uluslu bir anma programı düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Kargapazar dağlarında Çanakkale'de olduğu gibi her iki milletin çocuklarının oradaki mücadelelerinin anılması ve halk arasındaki dostluğun pekiştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Bayram şunları söyledi Kargapazar savaşını anlatan Türk ve Rus kitapları burada her iki ordunun ortak düşmanının 'kış' olduğunu belirtiyor. Tarihi kaynaklar Türk ve Rus ordularının Kargapazar dağlarında gösterdikleri fedakarlığı takdir etmektedir. Her iki ülkenin askerleri bu savaşta düşman olmalarına rağmen birbirlerine hep saygı göstermişlerdir. Bugün savaşan o iki neslin torunları dostluk duyguları içerisinde zirve tırmanışı yaptık. 'Erzurum Kalesi ve Savaşları' kitabında Tümgeneral Vehbi Kocagüney, Kargapazar çatışmalarını şöyle anlatmaktadır 'Kargapazar'ın kışı tarif edilemez. 23 Ocak 1916 sabahı Uzunahmet tabyasından cephe hattını izlerken Hakurt (Kevenlik) üzerinden Hacılar Çayı ve Hacılar Çayır'ı istikametinden Kargapazar'a tırmananlar arasında yüklü topçunun da bulunduğu bir alay kadar kuvvet gördük. Bu mevsimde böyle bir hareket umulmadık bir işti. Büyük, küçük herkes bu birliği takdir etti. Bizi Mahoğlu'na, Sultan Murat Tepesi'ne çıkartan ne ise onlar da o inançla tırmanıyorlardı. Bunun adı vazifeydi. Kargapazar'da iki ulusun çocukları birbirleri ile öç ile savaştılar. Öldü ve öldürdüler ancak birbirlerine saygı duydular çünkü her ikisinin de ortak düşmanı amansız tipilerdi' diyor. 1916 yılının 12-16 Şubat tarihlerinde Kargapazar dağlarındaki mücadelede Türk tarafını oluşturan Kargapazar müfrezesi benliğini feda ederek Rus ordusunu bir gün durdurdu. Bu durduruş asıl ordumuzun cephenin kuzeyden yarıldığını anlayıp savaşarak geri çekilebilmesine vesile olmuştur. Bu ordu 12 Mart 1918'de geri gelerek Erzurum'u ve Doğu Anadolu'yu kurtaran ordudur. Kargapazar müfrezesi Çanakkale'deki 57'nci Alay misali nerede ise tamamen şehit olarak bu kahramanlık destanının yazmışlardır. Rus ordusu bu harekat sırasında çok büyük kayıplar vermiş, bir gecede 500 askeri tipi ve fırtınadan donarak ölmüştür. Her iki ulusun çocuklarının 103 yıl önce burada yaptığı fedakarlık derin saygıyı hak etmektedir. Amacımız milletlerin dostluğunun baki kalması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için farkındalık yaratmaktır. Buradan Türk ve Rus milletlerine sporun evrensel barış ve dostluk ilkesi ile en derin sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kartal'da Çökme Tehlikesi Bulunan Binanın Yıkımına Başlandı

5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu

Paris'te Kadınların İmam Olacağı Cami Açılacak

Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu