Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü - Son Dakika

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Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü
6 saat önce
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin, İdlib meselesini görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin, İdlib meselesini görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Önal ile Verşinin'in telefonda görüştükleri bildirildi.
Görüşmede, İdlib meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "İdlib'in istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalarının uygulanması dahil Suriye meselesi çözümü detaylı şekilde görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen siyasi sürecin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:28 Kaynak: AA
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