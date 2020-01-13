Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı - Son Dakika
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Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı

6 saat önce

Libya'da ateşkes anlaşmasının imzalanması için Moskova'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde arabuluculuk görevini üstlenen Türk ve Rus heyetleri toplantıya başladı.

Türk ve Rus heyeti Libya gündemiyle toplandı, System.String[]

Libya'da ateşkes anlaşmasının imzalanması için Moskova'da yapılacak olan görüşmeler öncesinde arabuluculuk görevini üstlenen Türk ve Rus heyetleri toplantıya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı açılış töreninde Libya'ya dair ateşkes çağrısından sonra Moskova'da anlaşmanın imzalanması için görüşmeler başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Libya gündemiyle toplantı gerçekleştiriyor. Türk ve Rus diplomatlarının da yer aldığı toplantıda her iki taraf Libya'da sorunun çözümüne dair arabuluculuk görevleri üzerine değerlendirmede bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk ve Rus tarafının görüşmesinin başladığını duyururken Libyalı taraflarının da Moskova'ya ulaştığını duyurdu. Arabuluculuk görevinde bulunan Türk ve Rus tarafının toplantısının ardından Libyalı taraflarla geniş toplantının başlaması bekleniyor.

(İHA)

Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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