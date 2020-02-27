Son Dakika › Güncel › Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması - Son Dakika
Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması
15 dakika önce
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:21
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 3,5 saat süren görüşme sona erdi.
RUS HEYETİNE ATEŞKES MESAJI VERİLDİ
Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerektiği belirtildi." denildi.
Son Dakika Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu