Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması - Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması

15 dakika önce

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi" denildi.

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 3,5 saat süren görüşme sona erdi.

RUS HEYETİNE ATEŞKES MESAJI VERİLDİ

Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerektiği belirtildi." denildi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:21 
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