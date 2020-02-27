Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 3,5 saat süren görüşme sona erdi.

RUS HEYETİNE ATEŞKES MESAJI VERİLDİ

Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerektiği belirtildi." denildi.