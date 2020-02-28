Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek - Son Dakika

Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek

6 saat önce

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, bugün 16.00'da devam edecek.

Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam edecek, System.String[]

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yaptığı heyetler arası görüşmeler, bugün 16.00'da devam edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığında tekrar bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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