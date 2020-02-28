Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
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Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam ediyor

12 dakika önce

Türkiye ve Rusya heyetleri İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da bir kez daha bir araya geliyor.

Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmeleri devam ediyor, System.String[]

Türkiye ve Rusya heyetleri İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da bir kez daha bir araya geliyor.

Heyetlerin İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerinin üçüncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşiyor.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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