Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir

Suriye konusunu masaya yatırmak üzere Ankara'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerin son toplantısında İdlib kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı da ele alındı. Görüşmeler çarşamba günü başlamıştı.



Dışişleri Bakanlığı, Rus tarafına, İdlib'de derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve Şam hükümetinin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için gereğini vurguladığını aktardı.