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Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ve Rusya'dan heyetler, görüşmelerin üçüncü gününde Ankara'da bir araya geldi
Suriye konusunu masaya yatırmak üzere Ankara'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerin son toplantısında İdlib kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı da ele alındı. Görüşmeler çarşamba günü başlamıştı.
Dışişleri Bakanlığı, Rus tarafına, İdlib'de derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve Şam hükümetinin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için gereğini vurguladığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:05
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