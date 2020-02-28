Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir - Son Dakika Dünya

Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ve Rusya'dan heyetler, görüşmelerin üçüncü gününde Ankara'da bir araya geldi

Türk ve Rus heyetler görüştü; Putin ile Erdoğan İdlib için haftaya bir araya gelebilir, System.String[]

Suriye konusunu masaya yatırmak üzere Ankara'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerin son toplantısında İdlib kentinde Türk Silahlı Kuuvetlerine mensup 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı da ele alındı. Görüşmeler çarşamba günü başlamıştı.


Dışişleri Bakanlığı, Rus tarafına, İdlib'de derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve Şam hükümetinin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi için gereğini vurguladığını aktardı.

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Ankara, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:05 
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