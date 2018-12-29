Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus Heyetleri Arasında Moskova'da Gerçekleşen Suriye Konulu Toplantı Sona Erdi.

Türk ve Rus Heyetleri Arasında Moskova'da Gerçekleşen Suriye Konulu Toplantı Sona Erdi.

1 saat önce

Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da gerçekleşen Suriye konulu toplantı sona erdi.

Türk ve Rus Heyetleri Arasında Moskova'da Gerçekleşen Suriye Konulu Toplantı Sona Erdi., System.String[]
Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da gerçekleşen Suriye konulu toplantı sona erdi. Görüşme 1 buçuk saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:44 Kaynak: AA

Suriye, Moskova, Güncel
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