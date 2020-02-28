Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi - Son Dakika

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Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi
6 saat önce
Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi
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