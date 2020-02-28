Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi - Son Dakika

Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye 'den ayrılacağı bildirildi

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İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı