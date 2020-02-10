Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada - Son Dakika

Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada

6 saat önce

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından heyetler bugün bir kez daha bir araya geldi.

Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada, System.String[]

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında İdlib'deki duruma ilişkin geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından heyetler bugün bir kez daha bir araya geldi.


Öğlen saatlerinde başlayan görüşmede, geçen hafta sonunda olduğu gibi Türk tarafından Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyetin yer alması, Rusya Federasyonu tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat temsilcilerinden oluşan heyetin görüşmeye katıldığı öngörülüyor.


Geçtiğimiz Cumartesi günü iki tur halinde 3'er saatlik yapılan görüşmelerden sonra sahada sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu aktarılmıştı. Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırdıktan sonra bugün öğlen saatlerinde tekrar bir araya geldi. Görüşmenin yine 3 saat sürmesi bekleniyor. - ANKARA

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyor
flaş AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Rus heyetleri İdlib için yeniden bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]