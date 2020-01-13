Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı - Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

Türk ve Rus heyetlerin, Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ve Libyalı darbeci asker Halife Hafter'in de Moskova'da bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Moskova, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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