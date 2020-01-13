Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı - Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde başladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------Görüşmeden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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