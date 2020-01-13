Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı - Son Dakika

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Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Libya konulu toplantısı Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde başladı. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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