Türk ve rus heyetlerin moskova'daki 'libya' görüşmesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve rus heyetlerin moskova'daki 'libya' görüşmesi başladı - Son Dakika

Türk ve rus heyetlerin moskova'daki 'libya' görüşmesi başladı

6 saat önce

Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı.

Türk ve Rus heyetlerin Moskova'daki 'Libya' görüşmesi başladı

Türk ve rus heyetlerin moskova'daki 'libya' görüşmesi başladı

Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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