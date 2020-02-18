Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı... - Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı...

7 saat önce

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı..., System.String[]

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Moskova, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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