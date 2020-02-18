Son Dakika › Güncel › Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı... - Son Dakika
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı...
7 saat önce
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.
Son Dakika Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Esed'e ait T-55 tipi 36 tonluk tankın vurulma anları paylaşıldı Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti