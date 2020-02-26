Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi - Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:43 Kaynak: AA
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