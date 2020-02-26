Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi - Son Dakika Dünya

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Rusya'dan iki heyet Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelere, perşembe günü kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Rusya'dan iki heyet Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

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Suriye, Ankara, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:03 
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