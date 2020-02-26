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Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmelerinde ilk gün sona erdi
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Rusya'dan iki heyet Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelere, perşembe günü kaldığı yerden devam edilecek.
Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye ve Rusya'dan iki heyet Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:03
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