Türk ve Sudanlı sanatçılar, "Sanatın Dili" adlı fotoğraf ve resim sergisi düzenledi - Son Dakika

Türk ve Sudanlı sanatçılar, "Sanatın Dili" adlı fotoğraf ve resim sergisi düzenledi

05.04.2021 01:57
Türk ve Sudanlı sanatçılar,

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da, Türk ve Sudanlı sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Sanat'ın dili" adlı fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da, Türk ve Sudanlı sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Sanat'ın dili" adlı fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi.

Hartum'da 10 yıldır ikamet eden Ressam Meral Çaylı, Fotoğrafçı Vasfiye Tokgöz ve Sudanlı ressam arkadaşları Munim Hamza'nın, Hartum'daki Heritage House sergi salonunda düzenlenen etkinliğinde 70 eser sergilendi.

Sergiye, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu, elçilik personeli ve çok sayıda Türk ve Sudanlı vatandaş katıldı.

Fotoğrafçı Vasfiye Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan çok farklı kültürlerin olduğu bir ülke. Gün içinde birçok farklı şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Cep telefonumla ve fotoğraf makinemle yakaladığım ilginç kareleri anılarıma katmak için biriktirdim. Bu arada iki sanatçı arkadaşımızla beraber doğaçlama bir sergi oluşturmaya karar verdik. Toplamda 70 eserimiz sergileniyor. Sanatın dilinin tek olduğunu, insanları nasıl birleştirdiğini göstermek istedik." dedi.

Ressam Meral Çaylı, "Resme ortaokuldan beri ilgim var ama özel bir ders almadım. Burada önce Munim'in resimleriyle sonra kendisiyle tanıştım. Bir süre beraber çalıştıktan sonra bir sergi yapmaya karar verdik. Arkadaşım Vasfiye çok güzel fotoğraf çekiyor. Üçümüz bir araya gelerek böyle bir etkinlikte bulunduk." diye konuştu.

Sudanlı Ressam Munim Hamza da sanatın bir dil olarak nerelere uzanabildiğini gösterebilmek amacıyla bu sergiyi organize ettiklerini söyledi.

Hamza, "Halkların dilleri farklılık gösterir ancak sanat tüm halkların ortak dilidir. Sanatın dünya dili olduğunu ispat etmek için bu sergiyi düzenledik. Gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıktı. Sanat siyasetçileri ve fikir insanlarını bir araya getiriyor. Sergi, hatırı sayılır ziyaretçiye sayısına ulaştı. Bu ilk sergimiz oldu. Vasfiye ve Meral ile birlikte grup olarak Sudan dışında da sergiler düzenleyeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Ressam, Hartum, Sudan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Sudanlı sanatçılar, 'Sanatın Dili' adlı fotoğraf ve resim sergisi düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir 17 yaşındaki genç kız, tüfekle kendini vurdu 17 yaşındaki genç kız, tüfekle kendini vurdu Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Karadeniz'i istila eden 'drakula', fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula', fındık üreticilerini mağdur etti
Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı         
00:42
Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı         
00:05
Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım         
23:15
Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı         
22:14
Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı         
21:15
Bakan Murat Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız, her zamankinden daha çok inanıyoruz Bakan Murat Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız, her zamankinden daha çok inanıyoruz         
20:08
Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?         
19:29
Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi         
17:28
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor         
14:41
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti         
11:13
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı         
08:52
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 02:08:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Sudanlı sanatçılar, "Sanatın Dili" adlı fotoğraf ve resim sergisi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei