- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı - Son Dakika

- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı

29.04.2021 12:17

- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı Türkiye'ye sığınmanın 10. yılında "Dostluk Sofrası" kuruldu Türk Kızılay'ı mutfak atölyesinde bir araya gelen Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı.

- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı

Türkiye'ye sığınmanın 10. yılında "Dostluk Sofrası" kuruldu

ANKARA - Türk Kızılay'ı mutfak atölyesinde bir araya gelen Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı. Türk ve Suriye mutfağının yöresel yemeklerini hazırlayan aileler, iftarda yemekleri birbirlerine ikram edecekler.

Suriye'deki iç savaşla birlikte ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan ilk savaş mağdurlarının gelişinin üzerinden 10 yıl geçti. İlk Suriyeli aileler, 10 yıl önce 29 Nisan'da hayatlarını kurtarabilmek için Türkiye'ye sığınmıştı.

Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan etkinlikte Khawtar Fansa ve ailesi, Ali Arıkan ve eşi Suzan Arıkan'la birlikte yemek yaparak dostluk sofrası hazırladı. Aileler, hazırladıkları yemekleri iftarda birbirlerine ikram edecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan Türk Kızılay'ı Ankara Toplum Merkezi Yöneticisi Ece Yılmaztürk, "Bir Türk aile ve Suriyeli aile yöresel yemekleri yaparak birbirine iftar menüsü oluşturuyor. Yemekleri takas edeceğiz, birlikte yaşama kültürümüzü pekiştireceğiz. 29 Nisan 2011 Türkiye 'ye ilk Suriyeli ailelerin girdiği tarih. Birlikte birbirimize tarifleri vereceğiz. Bugün kullandığımız Türk Kızılay'ı Mutfak Atölyesi, hem meslek edinecekleri hem istihdama yönelebilecekleri faaliyet alanı olarak kullanılıyor" dedi.

Türk aile için yöresel Şakiriye yemeğini hazırlayan Khawtar Fansa," Şakiriye Suriye'de bayramda yapılan meşhur bir yemek.. Kurslara gidiyorum. Zorluklar vardı başta ama Türkçe öğrendim. Türklerden çok arkadaşım var. Türk komşularımız var, çok sevindim bu etkinlik için . Beraber bir sofra yapacağız. Ramazan arkadaşlarla çok güzel" diye konuştu.

Ali Arıkan ise Suriyeli komşularının olduğunu belirterek, iftar için tavuk yemeği yapacağını belirtti.

- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı
- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı
- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı
- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı

Suriyeli, Kızılay, Suriye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi Türk Diyanet Vakıf-Sen, tam kapanmada sigara satışının yasaklanmasını önerdi         
13:02
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!         
12:51
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi         
11:54
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:16:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement