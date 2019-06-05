Son Dakika Haberleri: Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor
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Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor

1 saat önce

Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor KİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor

KİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor.
Kilis'te Ramazan Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın ikinci gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren minik misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Kilisli ve Suriyeli çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.
Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Kilis, Yerel
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