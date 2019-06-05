Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor
1 saat önce
Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor KİLİS - Kilis'te bayram yerine akın eden Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor
KİLİS - Kilis
'te bayram yerine akın eden Türk ve Suriyeli çocuklar gönüllerince eğleniyor.
Kilis'te Ramazan Bayramı
'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın ikinci gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren minik misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, Kilisli ve Suriyeli çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.
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