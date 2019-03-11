Türk ve Suriyeli Çocuklar İçin Hatıra Ormanı
1 saat önce
Gaziantep'te Türk ve Suriyeli çocuklar için hazırlanan proje ile hatıra ormanı oluşturdu.
Gaziantep
'te Türk ve Suriyeli çocuklar için hazırlanan proje ile hatıra ormanı oluşturdu. Düzenlenen törenle Hatıra ormanına ilk fidanlar toprakla buluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün ortaklaşa hayata geçirdiği Pıktes Projesi kapsamında Hatıra Ormanı ağaç dikimi gerçekleşti. Bağlarbaşı
Mahallesi'nde gerçekleşen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, Bir Gaziantep modeli oluşturduklarını, Bu modelin kardeşlik, sevgi ve birlikte yaşam modeli olduğunu, Bunun en önemli göstergesinin de bugün hep birlikte bir orman dikmek olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir kardeşlik modeli oluşturduklarını belirterek, "Bir Gaziantep modeli oluşturduk. Bu model kardeşlik, sevgi, birlikte yaşam modelidir. Bunun en önemli göstergesi de bugün hep birlikte bir orman dikiyoruz. Bir orman gibi kardeşçe yaşam için buradan güçlü bir mesaj veriyoruz. Milli eğitim ile birlikte bir kaynaşma modeli hazırladık. Hem mülteci çocukları hem bizim çocuklarımız hep birlikte okuyoruz, hep birlikte yaşıyoruz ama birlikte de bir ormanımız olsun diye bu projeyi başlattık ve binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Yarınımız çok daha aydınlık ve güzel olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:45 Kaynak: İHA
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