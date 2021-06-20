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Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu - Son Dakika

Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu

20.06.2021 09:21

Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti.

Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu

Adana'da 11 yıl önce evlenen ancak çocukları olmayan Sultan-Serkan Bayar çifti, koruyucu aile olarak annesini Suriye'deki savaşta kaybeden bir kız çocuğu ile ailesi tarafından yurda bırakılan Türk çocuğa evlerinin kapılarını açtı

Kız çocuklarının pastayla Babalar Günü sürprizi yaptığı Serkan Bayar duygusal anlar yaşadı

Serkan Bayar: "Onların baba demeleri beni eritip bitiriyor"

Sultan Bayar: "Kızlar artık benim dünyam oldu. Daha önceleri eksiktim ama şu an onlar beni tamamladılar"

ADANA - Adana'da 11 yıl önce evlenen ancak çocukları olmayan Sultan-Serkan Bayar çifti, koruyucu aile olarak annesini Suriye'deki savaşta kaybeden bir kız çocuğu ile ailesi tarafından yurda bırakılan bir Türk çocuğa evini açtı. 6 ve 7 yaşındaki kız çocuklarının pastayla Babalar Günü sürprizi yaptığı Serkan Bayar duygusal anlar yaşadı.

Serkan ve Sultan Bayar çifti bundan 11 yıl önce evlendi. Ancak çiftin doktora gidip tedavi olmasına rağmen bir türlü çocukları olmadı. 5 yıl önce çift koruyucu aile olmaya karar vererek Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, ailesi tarafından yurda yerleştirilen ve bir daha sorulmayan T.Ş.'yi 4 yıl önce aileye verdi. Çift kız çocuğunun evlerine gelmesiyle mutlulukları artınca bir çocuk daha almaya karar verip 2 yıl önce tekrar kuruma çocuk başvurusu yaptı. Bu kez de müdürlük çifte 1.5 yıl önce annesini Suriye'deki savaşta kaybetmiş babası ve 4 kardeşiyle Adana'ya gelen H.H. isimli kız çocuğunu verdi. Aile iki kız çocuğu ile mutlu bir şekilde yaşamaya başladı.

İki kız çocuğu babaları Serkan Bayar'a sürpriz yaparak ona yaş pasta alıp Babalar Günü'nü kutladı. Bu durum karşısında Serkan Bayar duygulu anlar yaşadı. Bayar, "Bu durum söylenmez yaşanır, gerçekten mükemmel bir duygu. Bizim çocuğumuz yoktu ama şu an iki kız çocuğum var. Onların baba demeleri beni eritip bitiriyor. Bizler koruyucu aile olarak onları vatana ve millete hayırlı bir insan olarak yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Babalar Günümü kutladıklarında tüylerim diken diken oldu, inanın bazı şeyler anlatılmıyor yaşamak lazım. Bizim çocuğumuz olmuyordu, eşim koruyucu aile ile ilgili çok ısrar etti. İlk başlarda düşünmüyordum çünkü ağır bir sorumluluğu var ve bunun altından kalkabilir miyim diye emin olamadım. Daha sonra kararımızı verdik ve başvurularımızı yaptık. Sağ olsun Şükrü Bey bizimle ilgilendi ve çok mutlu etti, kendinden Allah razı olsun" dedi.

Bayar, birkaç çocuk daha almayı düşündüğünü belirterek, "Şu an iki çocuğum var iyi ki onları almışım diyorum, hatta 3 ve 4'üncü çocuğu bile alırım. Onlardan önce Babalar Günü'nden haberim olmuyordu bu duyguyu tatmamıştım, sadece kendi babamın gününü kutluyordum ama 4 seneden bu yana çok mutluyum. Önceleri işten gelirdim ve yorgun olduğum için direk kendimi yatağa atardım. Ama şimdi kapıdan girerken 'baba hoş geldin' dedikleri zaman üzerimde ne bir yorgunluk ne de stres hiçbir şey kalmıyor. Mükemmel bir duygu, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kız çocuğu T.Ş. ise "Bugün Babalar Günü, bütün babaların gününü kutluyorum. İyi ki varsın babacığım. Babamı çok seviyorum" dedi.

Suriyeli H.H. ise "Bütün babaların gününü kutluyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun" diye konuştu.

Sultan Bayar ise duygularını şöyle aktardı:

"Kızlar artık benim dünyam oldu. Daha önceleri eksiktim ama şu an onlar beni tamamladılar. Herkesin bu duyguyu yaşayıp koruyucu aile olmasını isterim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve devletimizden Allah razı olsun. Maddi ve manevi her konuda yanımızda oluyorlar hiçbir şeyi eksik koymuyorlar. Daha önceleri diyordum ki, anne kelimesini duymadan bu dünyadan göçüp gideceğim. Ama o anne kelimesini duyduktan sonra benim için her şey değişti. Çocukları olsun, olmasın bütün ailelerin koruyucu aile olmalarını tavsiye ederim."

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ise, "Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bakanlığın, devletin hem şefkat, hem de merhamet yüzü. Adana Koruyucu Aile Birimi kayıtlarında 214 koruyucu aile yanında 291 çocuğumuz kalmaktadır. Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sıcak yuvalarını açtılar. Ülke genelinde koruyucu aile yanında kalan çocuk sıralamasında 5. sıradayız. 291 çocuğumuz emin ellerde ve sıcak yuvalarında aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Biz buna sadece nicel olarak değil, nitel olarak da önem vermekteyiz. Gerçek şefkati, merhameti ve sevgiyi yaşayabilecek ve yaşatabilecek ailelere vermek birinci amacımızdır. Koruyucu aile olmak kalbe ve gönüle dokunma sanatıdır" dedi.

Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu
Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu

Koruyucu Aile, Suriye, Adana, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Biri yurda bırakıldı, diğeri savaşta annesini kaybetti...Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu - Son Dakika


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