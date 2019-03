Türk ve Suriyeli Down Sendromlu Çocuklara Etkinlik

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından Adana Al Farah (Mutluluğum) Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde "Down sendromu farkındalık günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından Adana Al Farah (Mutluluğum) Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde "Down sendromu farkındalık günü" nedeniyle etkinlik düzenledi.



Derneğin UNICEF işbirliği ile 2016 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında 30 down sendromlu çocuk için dans atölyeleri, balon oyunları ve yaratıcı resim atölye çalışması yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise çocuklar 21 down sendromlu çocuk ve annesinin sergilediği dans gösterisini keyifle izledi.



Down sendromlu çocukların ebeveynleri ise görevli psikolog, sağlık eğitmeni ve engelli uzmanları tarafından düzenlenen seminerlere katıldı. Seminerlerde, "Down sendromlu çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı, down sendromlu çocukların yaşayabileceği sağlık problemleri, özellikle kas iskelet yapıları için yapılması gereken egzersizler konuları ele alındı.



SGDD Adana Al Farah Merkez yöneticisi Zübeyde Ekmekçi, sığınmacı çocuklara ve ailelerine güvenli bir ortam yaratmak, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerini iyileştirmek amacıyla Adana'da açılan merkezdeki kurslarda, çocuklar keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.



Ekmekçi, "Down sendromu ırk,milliyet,sosyo ekonomik statü farkı gözetmeyen genetik bir farklılık. Bizde farklılıkları kucaklayan bir dernek olarak bu duyarlılığı herkese yaymaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç

Önce Kapkaç Yaptılar, Sonra "Geçmiş Olsun" Dediler

Karısını Öldürüp Oğlunu Aradı: Annenizi Öldürdüm, Hakkınızı Helal Edin

Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar