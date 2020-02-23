Türk ve Suriyeli futbolcular dostluk maçı yaptı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli ve Türk futbolcuların forma giydiği takımlar dostluk maçında karşılaştı.

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri Spor Kompleksi sahasında gerçekleşen müsabakaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Hatayspor, Reyhanlısor, Suriye ligi oyuncuları ile Suriyeli eski milli takım oyuncularından oluşan Türk ve Suriyeli karma takımlarının karşı karşıya geldiği dostluk maçı yapıldı.

Çekişmeli müsabakaya sahne olan dostluk maçı Türk takımının 4-3 galibiyetiyle sonuçlandı.

Suriyeli eski milli takım oyuncularından 25 yaşındaki Nufel el Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli gençlerin dostluk maçıyla kaynaştıklarını söyledi.

Kendilerine kucak açtığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını aktaran Abdullah, iyi bir maç olduğunu, Suriyelileri unutmadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Maçın orta hakemi Hüseyin Tuncer de, Türk ve Suriyeli gençlerin futbolla bir araya geldiklerini anlattı.

Reyhanlı'da yaşayan Suriyelilerin zaman zaman futbol maçıyla halkla kaynaştıklarını aktaran Tuncer, "Bende bu müsabakalara hakemlik ediyorum. Güzel bir maç oldu ve Türk takımı 4-3 yendi. Aynı kültürü ve coğrafyayı paylaşan kardeşleriz biz, Hatayspor, Reyhanlısor, Suriye ligi oyuncuları ile Suriyeli eski milli takım oyuncularından oluşan takımların yaptığı dostluk maçının ilerleyen dönemlerde tekrar edileceğini." ifade etti.

Öte yandan, orta hakem tarafından maç sonu itiraz eden bazı futbolculara, kalp içerisinde T ve S yazılı kırmızı kart gösterildi.

Müsabaka hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.