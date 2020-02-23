Türk ve Suriyeli futbolculardan dostluk maçı - Son Dakika
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Türk ve Suriyeli futbolculardan dostluk maçı

7 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli ve Türk futbolcular dostluk maçı yaptı.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli ve Türk futbolcular dostluk maçı yaptı.

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri Spor Kompleksi'ndeki müsabakaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hatayspor, Reyhanlısor, Suriye ligi oyuncuları ile Suriyeli eski milli takım oyuncularından oluşan Türk ve Suriyeli karma takımlarının dostluk maçı çekişmeli geçti.

Maç, Türk takımının 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Suriyeli eski milli takım oyuncularından 25 yaşındaki Nufel el Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Suriyeli gençlerin dostluk maçıyla kaynaştıklarını söyledi.

Kendilerine kucak açtığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Abdullah, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Maçın orta hakemi Hüseyin Tuncer de Türk ve Suriyeli gençlerin futbolla bir araya geldiklerini ifade etti.

Tuncer, "Güzel bir maç oldu ve Türk takımı 4-3 yendi. Aynı kültürü ve coğrafyayı paylaşan kardeşleriz biz. Hatayspor, Reyhanlısor, Suriye ligi oyuncuları ile Suriyeli eski milli takım oyuncularından oluşan takımların yaptığı dostluk maçı ilerleyen dönemlerde devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, orta hakem tarafından maç sonunda kararlara itiraz eden bazı futbolculara kalp içinde "T" ve "S" yazılı kırmızı kart gösterildi.

Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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