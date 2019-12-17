Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflar, İstanbul'da sergilenecek - Son Dakika
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Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflar, İstanbul'da sergilenecek

6 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı 'Gelecek Hayalleri' sergisinin 4'üncüsü İstanbul'da yarın açılacak.

Türk ve Suriyeli gençlerin çektiği fotoğraflar, İstanbul'da sergilenecek, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Temsilciliği ortaklığıyla Türk ve Suriyeli gençler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı 'Gelecek Hayalleri' sergisinin 4'üncüsü İstanbul'da yarın açılacak.

İstanbul Havalimanı'ndaki serginin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2018 yılında başlatılan 'Gençlerin Gözünden Projesi' kapsamında İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten yaşları 11-18 arasında olan 30'u Suriyeli, 30'u Türk toplam 60 gence fotoğraf eğitimi verildi. İran asıllı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve yerel eğitmenlerden oluşan ekip, Türk ve Suriyeli çocukları 4 ay boyunca görüntülerle öykü anlatma sanatının incelikleriyle buluşturdu.

Sergi, projeye katılan Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarıyla onların düşlerini ve yaşadığı gerçekliklerini yansıtmayı amaçlıyor. Fotoğraf sergisi, eğitime erişimin ve toplumla kaynaşma fırsatlarının hem gençlerin gündelik yaşamları hem de sığınmacı ve ev sahibi toplumların barış içinde birlikte yaşamaları üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyuyor.

'Gelecek Hayalleri' adını taşıyan serginin İstanbul Havalimanı'ndaki açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İranlı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ve IGA İstanbul Havaalanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu tarafından yapılacak.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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