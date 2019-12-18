Türk ve Suriyeli gençlerin "Gelecek Hayalleri" sergisi İstanbul Havalimanında açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Suriyeli gençlerin 'Gelecek Hayalleri' sergisi İstanbul Havalimanında açıldı - Son Dakika

Türk ve Suriyeli gençlerin "Gelecek Hayalleri" sergisi İstanbul Havalimanında açıldı

6 saat önce

Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarından oluşan "Gelecek Hayalleri" sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açıldı.

Türk ve Suriyeli gençlerin

Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarından oluşan "Gelecek Hayalleri" sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açıldı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, fotoğraflara umutlarını, heyecanlarını, inanç ve hayallerini yansıttıklarını söyledi.


Türk ve Suriyeli gençlerin fotoğraflarından oluşan "Gelecek Hayalleri" sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açıldı. Serginin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UNİCEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve projede yer alan fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ile Türk ve Suriyeli genç fotoğrafçılar katıldı.


Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, projede yer alan Türk ve Suriyeli gençlere teşekkür ederek, "Bizler adaleti, merhameti temel alan, bu bilinç ve inançla medeniyetler inşa etmiş, örnek nesiller ortaya koymuş bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz, herkese sevgiyle, merhametle ve şefkatle bakıyoruz. Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk. Bizim derdimiz, davamız herkesin adalete, özgürlüğe, barışa ve huzura kavuşmasıdır. Bu anlayışla sadece ülkemizdeki değil tüm insanlığın yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. Bunun için kardeşlerimize sadece ülkemizin değil gönül kapılarımızı da açtık. Dünyada barışın ve adaletin tesisi için; gençlerimizin bu noktada inancı için çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizde bu sevgiyi görüyoruz" dedi.


İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise "Gelecek Hayalleri" sergisinin bir ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Havalimanımızda kültür ve sanatın en büyük destekçisi olmak için çalışıyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri, yolculuk deneyimi için en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Kültüre ve sanata olan desteğimiz her zaman olacaktır" şeklinde konuştu.


Açılışta Bakan Kasapoğlu toplam 62 genç fotoğrafçıya sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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