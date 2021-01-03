Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor - Son Dakika

Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor

03.01.2021 13:36
Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor, System.String[]

Göç ve Girişimcilik Hackathonu "Migathon" başlıyor.

Göç ve Girişimcilik Hackathonu "Migathon" başlıyor. Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi" (Enhancer) kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.

İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerindeki Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına yönelik olarak teknoloji girişimlerine odaklanan Migathon, 8 ila 10 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik için başvurular 5 Ocak'ta sona erecek.

Migathon etkinliği, Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına ulaşma, onları teşvik etme ve girişimcilik yönünde harekete geçirmeyi amaçlıyor. 48 saat sürecek dijital etkinlik, potansiyel girişimcilerin teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlerini takımlar kurarak geliştirmelerini, Türk ve Suriyeli girişimcilerin iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanabilir ürün ve hizmetler tasarlamasını ve yerel üretim ile değer zincirlerine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmesini sağlayacak.

Adaylar danışmanlık hizmeti alacak

Migathon'da girişimci adayları iki gün boyunca teknolojik start-up fikirleri konusunda danışmanlık hizmeti alacak. Adaylar bunun yanı sıra çeşitli atölyelere ve minimum olarak uygulanabilir ürün (MVP), etki analizi atölyelerine ve girişimcilik konularındaki panellere katılma imkanı da bulacak. Kadın adaylar ile gençlerin katılımına öncelik verilecek olan bu dinamik etkinlik, hedef grupların girişimcilik konusunda bilinçlenmesi yoluyla karşılıklı iş birliğini kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

Açılış konuşmaları ile başlayacak olan Migathon, Göç ve Girişimcilik Paneli ile devam edecek. Katılımcılar bu panelin ardından Problem Tanımı ve MVP Atölyesine katılacak. Girişimciler bu atölyede girişimciliğin en kritik konusu olan problem belirleme ve çözüm tasarlama konusunu çalışacak, bunun devamında MVP'yi; yani bir fikrin en temel haliyle ürünleşmeden önce uygulanabilir çıktı halini tanımlamayı öğrenecek.

Migathon'un Etki Analizi Atölyesi bölümünde ise, bir girişimcilik fikrinin piyasa, toplum ve çevre üzerinde ne gibi etkileri olacağı derinlemesine incelenecek. Katılımcılar Sunum Atölyesinde de, girişim fikirlerini potansiyel yatırımcılara nasıl sunacaklarına dair çalışmalar yapacak. Bu atölye çalışmaları dışında katılımcılar, 2 gün boyunca eşleştirildikleri mentörlerden start-up fikirleri ile ilgili danışmanlık hizmeti alarak takımlarıyla beraber fikirler geliştirecek. Etkinlik, takımların sunum yapması ve jürinin takımların çalışmalarını puanlamasının ardından başarılı takımların açıklanması ile sona erecek.

Migathon'da yer almak isteyen kurum ve kuruluşlar da, "Gelişme odaklı ortaklık geliştirilmesi ilkesi" çerçevesinde başarılı bulunan katılımcılara kendi imkanlarıyla ilave hizmet ve destek sağlayabilecek. Kurumlar etkinlik sayesinde, alanlarında donanımlı, motive ve kalifiye kişilere erişme ve onları gözlemleme şansı bulabilecek. Migathon'da yer alan kurum ve kuruluşlar böylece etki alanlarını genişletebilecek ve girişimciliğe sağladıkları destekle görünürlüklerini de artırabilecek.

Proje hakkında

Enhancer Projesi; Türkiye'de geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasında potansiyel girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, iş bağlantılarının geliştirilmesi, politika koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum için ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katılımı dahil olmak üzere çeşitli pratik sonuçları hedefliyor. Proje ile geçici koruma sağlanan Suriyelilerin girişimcilik ekosisteminde konumlandırılması mümkün kılınarak, bu konuda ev sahibi toplulukların kapasitesi güçlendirilmeye çalışılıyor. - ADANA

Girişimcilik, Suriyeli, Türk, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geliyor - Son Dakika Ekonomi


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