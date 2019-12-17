Türk ve Suriyeli kadınlar üreterek kaynaşıyor - Son Dakika
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Türk ve Suriyeli kadınlar üreterek kaynaşıyor

6 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü'nde, Türk ve Suriyeli kadınlar beraber turunç reçeli yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Türk ve Suriyeli kadınlar üreterek kaynaşıyor, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü'nde, Türk ve Suriyeli kadınlar beraber turunç reçeli yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.


Altınözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen Altınözü Kültür Evi'nde, Türk ve Suriyeli kadınlar turunç reçeli yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Türk ve Suriyeli kadınlar, Ev Tipi Sofralık Zeytin Kursu adı altında çeşitli yöresel ürünlerin yapımını hem öğreniyor hem de satılan ürünlerden elde edilen paralarla aile ekonomilerine katkı sağlıyor.


Kurs öğretmenlerinden Gıda Teknikeri Özlem Coşkun, Kursumuzun amacı Suriyeli ve bizim kendi Türk vatandaşlarımızın ortak çalışması olarak başladık projemize. Kursumuzun adı ev tipi sofralık zeytin ama farklı şeylerde yapıyoruz. Bugün turunç reçeliyle başladık. Tuzlu yoğurt yapımımız oluyor, kırık zeytin, halhallı zeytin, siyah zeytin bu tür şeyler yapıyoruz" dedi.


Amaçlarının hem öğretmek hem de Türk-Suriyeli vatandaşları kaynaştırmak olduğunu ifade eden Coşkun, "Kursiyerlerimiz kurs onunda kooperatif kurmaya kadar gidiyor. Kursiyerlerimiz de günlük belli bir miktar ücret alıyor. Amaç öğretmek ve Türk vatandaşlarımızı ve Suriyelileri kaynaştırmak" diye konuştu.


Turunç reçelinin yapım aşamalarını anlatan kursiyerlerden Emine Kocaoğlu, "Turunçları toplayıp güzelce bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra da rendeleyerek o turuncu ince tabakasını alıyoruz. Ondan sonra da kabukları dilimliyoruz, hepsini eşit şekilde dilimlemeliyiz ki çünkü görsellikte önemli. Dilimledikten sonra ip yardımıyla kabukları saplıyoruz. Kleyde haline gelmiş olan kabuklarımızı tencereye koyarak, 10-15 dakika arasında haşlama yapıyoruz. Haşladıktan bir gün sonra suyunu süzerek, değiştiriyoruz sabah ve akşam arası. Bu işlemi 4-5 gün veya 6-7 gün arasında yapıyoruz daha sonra reçel aşamasına geçiyoruz. Reçel aşamasına geldiğimizde turunç 5 kilo ise 5 ile 5 buçuk kilo arasında şeker koymamız lazım ki hafif acımsı tadı olduğu için. Ama şekerli isteyen varsa da 1 kiloya, 1 çeyrek şeker koyabilir, o sizin damak tadınıza kalmış bir şey" dedi.


Kocaoğlu, kurslardan çok memnun olduklarını sözlerini ekledi. - HATAY

Altınözü, Zeytin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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