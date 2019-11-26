Türk ve Suriyeli kursiyerlere iş imkanı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Suriyeli ve Türk kursiyerler, Bursa'da düzenlenen "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, özellikle tarıma dayalı sektörlerde eğitimlerini tamamlayan 125 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

FAO Operasyon Sorumlusu Francesco Mancini, törende yaptığı konuşmada, mevcut durumda Türkiye'nin 3,65 milyon Suriyeliyi ağırladığını söyledi.

Mancini, Türkiye Cumhuriyeti'nin cömert bir şekilde ortaya koyduğu yardımların yanı sıra uluslararası operasyonların 3,65 milyon insandan daha fazla bir kesime hizmet vermek adına, insana yakışır iş ortamlarının oluşturulması amacıyla birtakım çalışmalar yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle tarım ve gıda sektöründe Türkiye'de istihdam anlamında yeteneklerin ve becerilerin belli bir standarda eriştirilmesi için ciddi bir talep mekanizmasının olduğunu görmekteyiz. Proje, özellikle mülteciler ve Türk vatandaşlarının istihdamlarının artırılması ve girişimcilik kapsamında birtakım ön açıcı faaliyetlere doğrudan katılımının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Üçüncü aşamasını yürüttüğümüz bu proje kapsamında bir yıl içinde 1115 kişi eğitildi. Bunların yüzde 71 Suriyeli ve yüzde 58'i ise kadınlardan oluşmaktadır. Özel sektörün talepleri doğrultusunda ve tarımsal faaliyetler kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak Adana, Gaziantep, Bursa, Kilis, İzmir, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 8 ilde bu kursiyerlerimizin seçimini yaptık."

Projenin daha da ileriye taşınması için çalışacaklarını vurgulayan Mancini, "FAO olarak özellikle gelir getirici, istihdam odaklı, toplumsal uzlaşıyı esas alan çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan ederiz." dedi.

"Kursiyerlere iş imkanı sağlamak için fuarı düzenledik"

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ise proje kapsamında yüzde 80'i Suriyeli 125 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Aygül, birçok işverenin daha kurs bitmeden kursiyerleri işe aldığını anlatarak, "Proje kapsamında hasat ve hasat sonrası muhafaza, zeytincilik, ekmek üretimi ve unlu mamuller ile yöresel gıdaların üretimi ve muhafazası ile ilgili eğitimler verdik. Kursiyerlere iş imkanı sağlamak için bu istihdam fuarını düzenledik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Suriyeli ve Türk kursiyerlere sertifikaları verildi. Daha sonra kursiyerler yaklaşık 40 işveren temsilcisiyle bire bir görüşme gerçekleştirdi.

Programa, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, İletişim Başkanlığı Bursa İl Başkanı Ali Fuad Gölbaşı, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ Genel Müdürü Fethullah Bingül, işveren temsilcileri ve kursiyerler katıldı.