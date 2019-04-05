Türk ve Suriyeli Öğrenciler, Bisiklet Etkinliğinde Buluştu
41 dakika önce
Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi ve Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) tarafından Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik bisiklet etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılayı Şanlıurfa
Toplum Merkezi ve Urfa
Bisiklet Topluluğu (URBİT) tarafından Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik bisiklet etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Suriyeli ve Türk gençlerden oluşan 30 kişilik grup, bisikletle Karşıyaka
Mahallesi'nden GAP Su Sporları Merkezi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre tur attı.
Toplum Merkezi Proje Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının farklı kültürlerden gençleri bir araya getirerek spor yapmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.
Suriyeli Mahmut Sellum ise ilk defa bir bisiklet etkinliğine katıldığını belirterek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
URBİT Başkanı Mehmet Aslan
da Suriyeli ve Türk öğrencilerin bir araya geldiği etkinliğe destek olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Amaçlarının, bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu aktaran Aslan, "Etkinlik sayesinde özellikle Suriyeli gençlerin geçmişte yaşadıkları sıkıntılarını unutturmak istiyoruz. Şanlıurfa Toplum Merkezi ile yaptığımız proje çok güzel, amacına ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. 5 hafta boyunca her cuma günü yaklaşık 3 saat bisiklet turu atacağız." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: AA
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