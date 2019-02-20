Türk ve Suriyeli Öğrenciler Sanatsal Etkinlikte Buluştu

Bağcılar Fatih İlkokulunda hayata geçirilen "Sanat Bizi Birleştirir" projesi ile sanatsal atölye çalışmalarında bir araya gelen Türk ve Suriyeli öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve sosyal uyum sağlamaları hedefleniyor.

Bağcılar Fatih İlkokulunda hayata geçirilen "Sanat Bizi Birleştirir" projesi ile sanatsal atölye çalışmalarında bir araya gelen Türk ve Suriyeli öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve sosyal uyum sağlamaları hedefleniyor.



Okulda eğitim gören öğrencileri boyama atölyelerinde buluşturan proje kapsamında, Türk ve Suriyeli öğrenciler için tişört boyama etkinliği düzenlendi.



Bağcılar İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, projeyle Suriye'den Türkiye'ye gelen ailelerinin çocuklarının, Türk öğrencilerle kardeşlik hukuklarını güçlendirerek bir arada uyum içinde sanatsal faaliyetler yapmalarının desteklendiğini anlattı.



Yılmaz, "Suriyeli çocuklarımız, ülkelerindeki savaş bittiği zaman vatanlarına geri dönüş yaptıklarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler." dedi.



Fatih İlkokulu Okul Müdürü Ahmet Kaş da, okulun Bağcılar'daki en kalabalık Suriyeli öğrenci sayısına sahip okul olduğunu, bu sebeple Suriyeli ve Türk çocukların sosyal uyumuna önem verdiklerini belirtti.



Kaş, "Sosyal yönden kaynaşmalarını ve akademik anlamda gelişmelerini amaçlıyoruz. Bir çocuğun milleti, dini, vatanı olmaz. Çocuklar her yerde önemlidir. Bu çocuklar ileride bizim kültür elçimiz olacak." diye konuştu.



Okulun Psikolojik Danışmanı Semanur Akçelik ise projeyle Suriyeli ve Türk öğrencilerin sosyal uyumunu gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Proje kapsamında, ahşap oyuncak, kumaş çanta, taş ve tişört boyama atölyeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Akçelik, öğrenciler ve aileleriyle yaptıkları faaliyetlerde yeni bağlar kurabilmelerine ve bunun devam ettirilmesine yönelik adımlar atmaya çalıştıklarını söyledi.



Etkinlikte, Arapça ve Türkçe şarkılar eşliğinde oyun oynayarak dans eden öğrencilere, kitap hediye edildi.

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