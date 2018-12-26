Türk ve Suriyeli Öğrenciler Yarıştı
2 saat önce
Adıyaman'da 'Sosyal Uyum' Projesi kapsamında düzenlenen ses yarışmasında Türk ve Suriyeli öğrenciler sesleriyle büyüledi.
Adıyaman
'da 'Sosyal Uyum' Projesi kapsamında düzenlenen ses yarışmasında Türk ve Suriyeli öğrenciler sesleriyle büyüledi.
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 'nün 'Okul Destek ve Sosyal Uyum' Projesi kapsamında Türk ve Suriye uyruklu öğrenciler arasında ses yarışması düzenlendi. Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Emre Çalğan ve birim müdürleri ile aileler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından program öğrencilerin mehter takımının söylediği marşlarla başladı. Mehter takımının gösterisinin ardından Türk ve Suriyeli çocuklar seslendirdiği şarkı, türkü ve ilahiler ile jüriden puan alma mücadelesi verdi. 6'sı Suriyeli 5'i Türk 11 kişi yarıştı. Yarışmada Umut Almaz ve Muhammed Ali
Almaz birinci, Mahmut Gazi
Harıkçı ikinci olurken, Ula
Elbekur üçüncü oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılardan birinciye eşofman takımı, ikinci ve üçüncüye zeka testi hediye edilirken, yarışmacıların hepsine ise kırtasiye malzemeleri hediye edildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:05 Kaynak: İHA
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