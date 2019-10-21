Son Dakika Haberleri: Türk ve Suriyeli öğrenciler zeytin toplama şenliğinde buluştu
Son Dakika Güncel Türk ve Suriyeli öğrenciler zeytin toplama şenliğinde buluştu

Türk ve Suriyeli öğrenciler zeytin toplama şenliğinde buluştu

1 saat önce

Hatay'da, Türk ve Suriyeli öğrenciler zeytin toplama şenliğinde bir araya geldi.

Türk ve Suriyeli öğrenciler zeytin toplama şenliğinde buluştu, System.String[]

Hatay'da, Türk ve Suriyeli öğrenciler zeytin toplama şenliğinde bir araya geldi.

Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi ile Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören Türk ve Suriyeli öğrenciler, okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla oluşturulan "eTwinning Projesi" kapsamında buluştu.

Katılımcılara ilk olarak Karlısu Sosyal Bilimler Lisesindeki toplantı salonunda "Mülteci Olmak" konulu sunum yapıldı.

Sunumun ardından Türk ve Suriyeli öğrenciler, Karlısu Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesindeki ağaçlardan hasat yaptı.

Etkinliğe katılan Suriyeli 11. sınıf öğrencisi Melek Elşater, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve Türk arkadaşlarıyla uyum içinde olduklarını söyledi.

Suriye'den iç savaş nedeniyle Hatay'a geldiklerini aktaran Elşater, yarım bıraktığı eğitimine Türkiye'de devam ettiği için şanslı olduğunu belirtti.

Zeytin toplama etkinliğiyle Türk arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı bulduklarını anlatan Elşater, "Can güvenliğimiz için geldiğimiz Türkiye'de hayatımıza çok şükür devam ediyoruz. Hatay'da Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenimime devam ediyorum, inşallah ileride ülkem için elimden geleni yapmak için çalışacağım." dedi.

Elşater, şenliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Suriyeli arkadaşlarımızla hoşça vakit geçirdik." diyen Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Selin Çetin de zeytin toplama etkinliğiyle kaynaşma fırsatı bulduklarını ve Suriyeli öğrencilerle güzel bir bağ kurduklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda Türk ve Suriyeli öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytin, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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