Türk ve Suriyeli Öğrencilerden Dostluk Maçı
50 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrenciler dostluk maçı yaptı.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrenciler dostluk maçı yaptı. Osman Gazi Anadolu Lisesi
ile Barış Geçici Eğitim Merkezi Lisesi öğrencileri arasındaki dostluk maçı, ilçedeki bir halı sahada oynandı.
Maç öncesi her iki takım oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyük çekişmenin yaşandığı mücadeleyi Osman Gazi Anadolu Lisesi 4-2 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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