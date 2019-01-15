Son Dakika Haberleri: Türk ve Suriyeli Öğrencilerden Dostluk Maçı

Türk ve Suriyeli Öğrencilerden Dostluk Maçı

50 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrenciler dostluk maçı yaptı.

Türk ve Suriyeli Öğrencilerden Dostluk Maçı, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrenciler dostluk maçı yaptı.

Osman Gazi Anadolu Lisesi ile Barış Geçici Eğitim Merkezi Lisesi öğrencileri arasındaki dostluk maçı, ilçedeki bir halı sahada oynandı.

Maç öncesi her iki takım oyuncuları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı mücadeleyi Osman Gazi Anadolu Lisesi 4-2 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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