Son Dakika Haberleri: Türk ve Suriyeli Öğrencileri Gaziantep'i Gezdi

Türk ve Suriyeli Öğrencileri Gaziantep'i Gezdi

2 saat önce

Kilis Belediyesi Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından Türk ve Suriyeli öğrenciler ile aileleri Gaziantep'e turistik bir gezi düzenlendi.

Türk ve Suriyeli Öğrencileri Gaziantep'i Gezdi, System.String[]
Kilis Belediyesi Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından Türk ve Suriyeli öğrenciler ile aileleri Gaziantep'e turistik bir gezi düzenlendi.

Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi tarafından Türk ve Suriyeli öğrencileri için Gaziantep gezisi düzenledi. Müzeyi, bakırcılar çarşısını, tarihi yerleri gezen Türk ve Suriyeli öğrenciler ile aileleri, bu geziyi düzenleme imkan sağlayan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya biz de çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Asmalı Konak, Gaziantep, Yaşam
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